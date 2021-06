Il y a un certain temps j'avais acheté une liseuse (La "Touch HD Plus" de la marque "TEA", désormais vendue sous la marque "Vivlio") : https://sebsauvage.net/wiki/doku.php?id=touch-hd-plus J'en suis toujours très content, et c'est avec un peu d'appréhension que j'ai lancé l'installation de la mise à jour (publiée le 1er mars 2021). Et bien j'avais tort de m'inquiéter. Vivlio a pris soin:- de ne retirer aucune application.- de ne pas toucher à mes applications perso (synchro NextCloud, lecteur cbz/cbr, etc.) qui continuent à bien fonctionner (sauf Plop!Reader, mais ce n'est pas grave).- de respecter mes réglages (et de ne pas avoir réactivé la télémétrie dans mon dos).La liseuse est plus agréable à utiliser qu'avant (menus et réglages plus cohérents et mieux présentés).Quelques bugs d'affichage ont été corrigés (par exemple dans le livre "Et si...?" de Randall Munroe, les illustrations étaient minuscules. Elles s'affichent désormais avec une taille correcte).Je vais donc continuer à recommander chaudement les liseuses de la marque. Et comme avant, ça peut marcher sans DRM et sans connexion internet: Copiez juste epub, pdf et autres fichiers par USB, et vous pouvez les lire.EDIT: tiens je n'avais pas fait gaffe si c'était possible avant la mise à jour, mais maintenant on peut griffonner sur les images dans les livres, et ça se garde comme les notes.