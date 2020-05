Wiki de sebsauvage.net

Ubuntu Mate est donc parfait pour recycler des ordinateurs avec 4 Go de RAM ou plus . Je pense en particulier aux machines qui sont inutilisables sous Windows avec 4 Go, d'autant que l'environnement de bureau MATE sera familier aux utilisateurs venant du monde Windows.

Si j'ai besoin de versions cutting-edge de certains logiciels ou de logiciels non présents dans les dépôts, on trouve facilement des dépôts PPA, Flatpak ou Snaps.

Derrière c'est du Debian et c'est solide, avec les outils correspondants (packaging, etc.), mais avec les dépôts Ubuntu (logiciels plus récents).

Après installation standard sur une machine avec 4 Go de RAM, on se retrouve avec un système qui consomme 536 Mo de mémoire et qui prend 7,22 Go sur disque . Ça marche donc bien sur des machines modestes, et ça marche extrêmement bien sur des machines récentes.

Personnellement, je suis passé à btrfs (à la place d'ext4) pour les partitions SYSTEM et HOME, ce qui apporte divers avantages (compression, déduplication, snapshots, partage d'espace libre entre / et /home …), mais je ne recommande cela qu'aux utilisateurs avertis.. Voir la page dédiée à btrfs (cette page contient également des conseils pour la mise à jour d'un système).

Attention, la manie d'Ubuntu de recourir de plus en plus à des snaps veut dire que l'occupation disque va augmenter.

printer-driver- * : Pilotes d'imprimante. Car par défaut, par exemple, printer-driver-escpr n'est pas installé, il manque donc un gros paquets de pilotes d'imprimantes Epson et autres. Une fois installé, le système reconnaît automatiquement beaucoup plus d'imprimante.

et pour la mise à jour (nécessaire car les sites web changent ; à faire par exemple toutes les semaines, ou quand un extracteur ne fonctionne plus):

Pour optimiser encore un peu, il est possible de se débarrasser des applications les plus consommatrices de mémoire. Le but ici n'est pas de remplacer tout le bureau Mate par un autre, mais juste de se débarrasser des applications Mate qui consomme le plus de mémoire.

Evolution (qui consomme de la mémoire à travers quelques applications et services): sudo apt remove evolution evolution-data-server sudo apt autoremove Si vous ne souhaitez pas utiliser l'application Mate de gestion de mail/calendrier/contacts, vous pouvez dé-installer(qui consomme de la mémoire à travers quelques applications et services):

blueman et bluez sudo apt remove blueman bluez sudo apt autoremove Si vous n'utilisez pas le bluetooth, vous pouvez retireret

Le terminal Mate n'est pas le plus léger. On peut le remplacer par LXTerminal. sudo apt install lxterminal Menu > Centre de contrôle > Applications préférées > onglet Système > Terminal: choisir LXTerminal



En effectuant les manipulations dans cette page jusqu'à ce point, incluant la suppression d'Evolution/bluz/blueman, on arrive à une machine dont le système utilise 452 Mo de mémoire vive. Il est donc envisageable d'utiliser Ubuntu Mate sur une machine avec seulement 2 Go de RAM, à condition d'être conscient qu'il ne vous reste qu'environ 1,5 Go pour les applications.

Les instructions ci-dessous sont expérimentales.