Wiki de sebsauvage.net

Cette page est une checklist personnelle et rapide pour l'installation de Linux Mint Mate 20.3. Objectifs:

Être rapidement opérationnel.

Avoir tout ce qu'il faut pour travailler.

Être en sécurité.

Notez qu'il s'agit d'une configuration du système qui est:

particulière à mon usage (certaines choix sont bien spécifiques).

rapide (contrairement à mes checklist précédentes, certains choix ne seront pas expliqués).

envisagée pour la réinstallation complète du système (pas d'une migration).

Linux Mint 20.3 Mate ("Una") est dérivée d'Ubuntu 20.04 ("Focal Fossa", une LTS1)). J'ai choisi la variante "Mate" de Linux Mint car je préfère le bureau MATE à Cinnanmon ou Xfce.

Pourquoi Linux Mint et plus Ubuntu Mate ? Parce que je trouve que les réglages par défaut du système et du bureau sont meilleurs dans Mint, ainsi que diverses autres choses (pas de snaps, pas de télémétrie, RedShift installé par défaut…).

PS: J'installe cette version de Linux sur un Asus TUFA15 2021.